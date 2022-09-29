«Ждали отопления, а пришел потоп» 1 29.09.2022, 12:17

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Утро в высотке «Минск-Мира» началось не с кофе.

«У кого-то потоп», — сообщения такого плана ранним утром четверга стали появляться в одном из чатов квартала «Минск-Мир». Потопы в здешних высотках выглядят эффектно, на этот раз не повезло дому на Брилевской, 35. В местной микротопонимике это «Бангкок», хотя сегодня в начале дня было больше похоже на Венецию, пишет onliner.by.

Первое сообщение о потопе появилось в чате в 6:35, около 9 утра вода еще продолжала литься дождем. Местные жители связывают ситуацию с началом сезона отопления: говорят, такое в квартале случается не впервые.

— Когда увидел потоп, сразу позвонил в ДПМ — это наша обслуживающая организация. Сообщил, что течет по фасаду — в ответ сказали, что в курсе, этим занимается аварийная служба, — рассказал Дмитрий, житель соседнего дома.

Минчанин добавляет, что был потоп сегодня и в его доме, на Брилевской, 37.

— Утром кто-то открыл краны на гребенке отопления и у девушки затопило всю квартиру. Ходил помогать закрывать краны, другие соседи — собирать воду. Мы быстро справились сами.

В руководстве компании «ДПМ» рассказали, что виной всему стала ситуация в одной из квартир на 10-м этаже.

— Воду остановили, составили акт. Оказалось, собственники квартиры наняли монтажников, которые неправильно смонтировали отопительные приборы. Такое бывает. Квартиры сдаются без отделки, это полуфабрикат, важно следить, кто выполняет работы по монтажу систем отопления — не все умеют это сделать правильно. И мы советуем жителям страховать имущество, потому что такие казусы во время ремонтов могут возникать. Протечек по линии инженерных сетей всего дома не обнаружили.

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