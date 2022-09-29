Россия оказалась на грани второго крупного поражения в Украине после Харькова 1 29.09.2022, 12:16

4,962

Украинские войска почти окружили город Лиман в Донецкой области.

Россия близка ко второму крупному поражению после контрнаступления Украины под Харьковом. Украинские войска почти окружили город Лиман в Донецкой области и в ближайшее время могут взять в «котел» крупную группировку российских войск, пишет The Moscow Times со ссылкой на сводку Института изучения войны (ISW).

Сейчас ВСУ находятся на западе, севере и севере-востоке от Лимана и уже взяли под огневой контроль единственную линию коммуникации российских войск, которая проходит через населенный пункт Торское. Эксперты предсказывают, что потеря Лимана станет крайне тяжелой для армии России и поставит под угрозу ранее захваченные большим количеством жертв Лисичанск и Северодонецк.

Украинские силы уже ведут бои на юго-востоке от села Колодези и на окраинах Торского, которое расположено от Лимана всего в 12 км. Также ВСУ прорвали российское укрепление около Ямполя и ведут наступление в районе Торского еще и с юго-запада.

«Падение лиманского «кармана», вероятно, будет иметь очень серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой области и на западе Луганской», – предупреждают аналитики Института изучения войны. В то же время они отмечают, что российское военное руководство не смогло создать информационный фон для скорого поражения в Лимане.

«Министерство обороны России не говорило о последних российских потерях в районе Лимана и не было готово к падению этого сектора фронта, что, вероятно, ухудшит и без того невысокий моральный дух», – констатируют эксперты.

Точно такая же ситуация была перед крупнейшим на данный момент поражением России под Харьковом в сентябре. После неожиданного прорыва фронта российская армия оказалась в панике и спасалась бегством, позволив украинским силам освободить около 8 тыс. квадратных километров меньше, чем за неделю. В итоге почти вся Харьковская область была деоккупированна.

«Последовавшее за этим недовольство в российском националистическом информационном пространстве, вероятно, подтолкнуло Кремль к приказу о частичной мобилизации», – считают аналитики ISW. Они прогнозируют, что взятие Лимана и продвижение к Лисичанску и Северодонецку усилят раздор между российскими националистами и военным руководством, а также войсками и командованием. Все это будет происходить на фоне «частичной» мобилизации, объявленной Владимиром Путиным, которая рекордно с начала пенсионной реформы уронила его рейтинг и вызвала резкий негатив в обществе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».