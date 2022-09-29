Мобилизованные в РФ напились и устроили крупную драку 3 29.09.2022, 12:20

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иллюстрационное фото

Видео попало в Сеть.

Мобилизованная российская армия продолжает разрушаться вследствие низкой дисциплины и регулярного употребления алкогольных напитков. В социальных сетях появилось новое видео очевидцев, на котором мобилизованные россияне устроили драку в одном из пунктов временной дислокации.

Фрагмент видео публикует Defense of Ukraine.

Большую группу мобилизованных россиян разместили в спортивном зале одной из школ, где, уже по традиции, поставили кровати и сдвинули спортивный инвентарь в сторону. В зале видны футбольные ворота, кровати и большое количество российских призывников.

При этом снимавший происходящее на камеру мобильного телефона заявляет, что половина находящихся в зале дерется между собой. Часть из них дерется, часть разнимает драку - другие просто наблюдают.

Until recently, russians have been enjoying the “Squid Game" series on @netflix

After russia’s full-scale invasion of Ukraine, Netflix left the russian market, but "Squid Game" remains.@squidgame pic.twitter.com/GRmO7AwvvO — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 28, 2022

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