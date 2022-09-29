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Мобилизованные в РФ напились и устроили крупную драку

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  • 29.09.2022, 12:20
  • 6,154
Мобилизованные в РФ напились и устроили крупную драку
иллюстрационное фото

Видео попало в Сеть.

Мобилизованная российская армия продолжает разрушаться вследствие низкой дисциплины и регулярного употребления алкогольных напитков. В социальных сетях появилось новое видео очевидцев, на котором мобилизованные россияне устроили драку в одном из пунктов временной дислокации.

Фрагмент видео публикует Defense of Ukraine.

Большую группу мобилизованных россиян разместили в спортивном зале одной из школ, где, уже по традиции, поставили кровати и сдвинули спортивный инвентарь в сторону. В зале видны футбольные ворота, кровати и большое количество российских призывников.

При этом снимавший происходящее на камеру мобильного телефона заявляет, что половина находящихся в зале дерется между собой. Часть из них дерется, часть разнимает драку - другие просто наблюдают.

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