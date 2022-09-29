Кремлевский карго-культ СССР

Кремлевский карго-культ СССР3
- Андрей Никулин
- 29.09.2022, 12:52
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Оказывается, надо было думать, выверять ходы.
Попытки объяснить внешнюю политику Кремля бессмысленны без учета прошлого нынешних акторов.
Все поведение современной России пытается копировать советскую и, отчасти, имперскую политику - вернее, ее внешние проявления, без понимания глубинной сути.
Настоящие «вожди» с точки зрения кремлевцев, последним из которых был Андропов, имели своих вассалов, участвовали в «интернациональной» помощи, играли в веселую шахматную игру со Штатами по всей планете, слали оружие на Ближний восток, в Азию и в Африку. Все это с точки зрения нынешних правящих элит и есть почтенные «взрослые» занятия, которым и пытаются сейчас подражать - с их точки зрения только так и должна выглядеть настоящая политика.
Проблема в том, что все руководство современной России участвовало в Большой игре в лучшем случае на низовых должностях. И не имеет, да и не желает иметь представления, насколько ожесточенны были дискуссии наверху, какая проводилась аналитическая работа средними звеньями, как корпели аналитические институты, которых сейчас, де-факто, нет и насколько сложно, зачастую, было принятие очередного решения. Здесь проблема детей, сразу повзрослевших и перескочивших через стадию обучения, подготовки. И играющих теперь в карго-игру великой державы, как они ее представляют.
Отсюда и резкие, неожиданные движения, очередные кульбиты, самолетики, всплывающие вдруг за тысячи км от границ и военные авантюры. Отсюда же и неизбежные впоследствии сливы, ступор, ситуация цугцванга.
Оказывается, надо было думать в начале, выверять ходы, согласовывать и рассчитывать риски. А им и не говорили про это - Брежнев же в исторической телепередаче просто нажимал на кнопку, и сразу неслись самолеты и плыли подводные лодки. Разве не так все было?
Андрей Никулин, «Фейсбук»