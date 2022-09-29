НАТО об аварии на газопроводах «Северный поток»: Все говорит о том, что это диверсия 3 29.09.2022, 13:05

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Альянс заявил, что будет ответ.

Вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что повреждения трубопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2 являются следствием сознательных, неосторожных и безответственных диверсионных действий, говорится в официальном заявлении НАТО.

«Эти протекания создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследование, которое проводится для установления происхождения ущерба», — отмечается в сообщении.

«Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом», — уточняется в заявлении.

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