Лукашисты открывают мемориалы в честь российским оккупантам 5 29.09.2022, 13:13

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ВСУ ликвидировали его в Харьковской области.

В детском «Зубренок» открыли мемориальный уголок, посвященный двум военным — белорусу и россиянину. Первый — летчик Никита Куконенко, который в прошлом году ценой своей жизни спас жителей Барановичей от крушения военного самолета, пишут лукашенковские СМИ.

Лукашисты решили почтить память российского военного Александра Крынина, который в 2010 году тоже побывал в лагере от Михайловского кадетского корпуса Воронежской области.

«Подвиг» Крынина, на который предлагается равняться белорусским детям, заключается в том, что после начала войны в Украине он «спокойно, без лишних вопросов собрался и поехал исполнять свой воинский долг», а 28 марта погиб в боях с ВСУ в Харьковской области. Ему посмертно присвоили звание Героя РФ.

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