закрыть
29 сентября 2022, четверг, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ начали выбивать оккупантов с Луганщины

  • 29.09.2022, 13:33
  • 4,214
ВСУ начали выбивать оккупантов с Луганщины

Российское командование бросило на фронт неподготовленных и небоеспособных «мобиков».

Бойцы Вооруженных сил Украины начали освобождение от российских оккупантов территории Луганской области.

При этом в плен уже попадают россияне, которые попали под объявленную Владимиром Путиным тотальную мобилизацию в РФ. Об этом говорится в сообщении «Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности» в Telegram.

«Украинские защитники не остановились на освобожденных территориях Харьковской области и продолжили освобождать родную землю от захватчиков. ВСУ продолжают успешные наступательные операции к востоку от реки Оскол и окружают лиманскую группировку россиян. Также украинская армия начала освобождать Луганскую область», - проинформировали в Центре.

Отмечается, что сейчас силы обороны сковывают врага и в Херсонской области, держа под огневым контролем переправы через Днепр.

«Первые свежемобилизованные россияне – уже в плену украинских военных. Российское командование бросило на фронт неподготовленных и небоеспособных «мобиков», - отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип
Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин