ВСУ начали выбивать оккупантов с Луганщины
- 29.09.2022, 13:33
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Российское командование бросило на фронт неподготовленных и небоеспособных «мобиков».
Бойцы Вооруженных сил Украины начали освобождение от российских оккупантов территории Луганской области.
При этом в плен уже попадают россияне, которые попали под объявленную Владимиром Путиным тотальную мобилизацию в РФ. Об этом говорится в сообщении «Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности» в Telegram.
«Украинские защитники не остановились на освобожденных территориях Харьковской области и продолжили освобождать родную землю от захватчиков. ВСУ продолжают успешные наступательные операции к востоку от реки Оскол и окружают лиманскую группировку россиян. Также украинская армия начала освобождать Луганскую область», - проинформировали в Центре.
Отмечается, что сейчас силы обороны сковывают врага и в Херсонской области, держа под огневым контролем переправы через Днепр.
«Первые свежемобилизованные россияне – уже в плену украинских военных. Российское командование бросило на фронт неподготовленных и небоеспособных «мобиков», - отмечают в Центре стратегических коммуникаций.