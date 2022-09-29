ВСУ начали выбивать оккупантов с Луганщины 29.09.2022, 13:33

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Российское командование бросило на фронт неподготовленных и небоеспособных «мобиков».

Бойцы Вооруженных сил Украины начали освобождение от российских оккупантов территории Луганской области.

При этом в плен уже попадают россияне, которые попали под объявленную Владимиром Путиным тотальную мобилизацию в РФ. Об этом говорится в сообщении «Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности» в Telegram.

«Украинские защитники не остановились на освобожденных территориях Харьковской области и продолжили освобождать родную землю от захватчиков. ВСУ продолжают успешные наступательные операции к востоку от реки Оскол и окружают лиманскую группировку россиян. Также украинская армия начала освобождать Луганскую область», - проинформировали в Центре.

Отмечается, что сейчас силы обороны сковывают врага и в Херсонской области, держа под огневым контролем переправы через Днепр.

«Первые свежемобилизованные россияне – уже в плену украинских военных. Российское командование бросило на фронт неподготовленных и небоеспособных «мобиков», - отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

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