Десять пунктов: что за «супер-оружие» США передадут Украине 3 Юрий Бутусов

29.09.2022, 13:57

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Юрий Бутусов

Не только 18 комплексов HIMARS.

США объявили о предоставлении Украине очередной партии вооружения.

Поставки планируются через некоторое время, это не поступит к нам скоро, но мы на это уже можем рассчитывать:

1. Ракетный комплекс HIMARS — 18 вместе с новой партией ракет. Ранее Украина получила 16 комплексов HIMARS и 6 комплексов MLRS|Mars-2. То есть количество HIMARS увеличивается вдвое, что позволит поражать одновременно гораздо большее количество целей. Увеличение HIMARS и ракет к ним позволяет поражать гораздо больше целей на тактическом уровне. Штабы подразделений на передовой, небольшие склады БК, дома, укрытие личного состава, малые группы боевой техники. Это значительное усиление ударных возможностей ВСУ особенно актуально из-за направления на Донбасс мобилизованных россиян.

2. 150 бронеавтомобилей Хамви. Многоцелевая машина для малых групп пехоты и спецназа, расчетов ПТРК, ПЗРК, значительно усиливающая тактическую маневренность войск.

3. 150 тактических машин. Тип неопределенный.

4. 40 тягачей и 80 трейлеров. Это средства для увеличения тактической маневренности тяжелой боевой техники.

5. 2 радара для беспилотных авиационных систем. Точная марка не указана, из определения можно заключить, что это радары, которые могут устанавливаться на беспилотники.

6. 20 многоцелевых радаров. Точная марка не указана, судя по количеству это могут быть радары артиллерийской разведки, которые нам уже поставляли раньше.

7. Системы борьбы с беспилотниками.

8. Системы сохранности связи и коммуникаций.

9. Противоминные средства и оборудование.

10. Бронежилеты и амуниция.

Надеюсь, что в ближайшее время будет объявлен состав и очередной пакет немедленной военной помощи.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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