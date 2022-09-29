«Просто катастрофа»: российская армия проседает на всех направлениях 2 29.09.2022, 14:36

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Военный эксперт рассказал, куда отправят умирать мобилизированных в РФ

Россия планирует закрывать необстрелянными и низко мотивированными солдатами все направления на фронте, но это только усугубит состояние российской армию.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью «Главреду» пояснил, что ситуация у оккупантов на фронте плачевная.

«На всех направлениях. Там просто катастрофа – россияне проседают на всех направлениях. Единственное направление, где они более-менее держатся, да и то из-за того, что мы там не активничаем – запорожское. На всех остальных направлениях у них огромные проблемы: донецкое – держится за счет ЧВКшников, харьковское и херсонское – проседают, и ВС РФ отступают, у них там просто начнется катастрофа, если уже сейчас туда не начнут набрасывать людей», - отметил эксперт.

Также Жданов подчеркнул, что мобилизация позиции россиян не спасет.

«Это лишь увеличит количество потерь РФ. Украине же все это может сыграть на руку, потому что усугубит состояние российской армии на всех направлениях», - подытожил военный эксперт.

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