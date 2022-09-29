Россия перебросила истребители на аэродром в Барановичи

Россия перебросила истребители на аэродром в Барановичи9
- 29.09.2022, 14:40
- 9,760
В Беларуси приземлились многоцелевые Су-30СМ.
Российские истребители Су-30 прибыли на белорусский аэродром «Барановичи». Эти самолеты находятся на вооружении ВКС РФ.
Об этом сообщает УНИАН.
«Сегодня (29 сентября – УНИАН) в воздушное пространство Беларуси вошли три многоцелевых истребителя Су-30СМ ВКС РФ, которые совершили посадку на аэродроме «Барановичи», - говорится в сообщении.
Отмечается, что последние перелеты российских истребителей между РФ и Беларусью фиксировали еще в конце марта, когда самолеты покидали белорусскую территорию. Оставшиеся на аэродромах «Барановичи» и «Лида» самолеты использовали для тренировки новых пилотов ВКС РФ.
Известно, что в октябре текущего года должна быть поставка второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь, но прибывшие истребители имеют регистрационными номерами RF-81772, RF-81760 и RF-81758 и находятся на вооружении ВКС РФ, а не с завода.