Россия перебросила истребители на аэродром в Барановичи 9 29.09.2022, 14:40

9,760

В Беларуси приземлились многоцелевые Су-30СМ.

Российские истребители Су-30 прибыли на белорусский аэродром «Барановичи». Эти самолеты находятся на вооружении ВКС РФ.

Об этом сообщает УНИАН.

«Сегодня (29 сентября – УНИАН) в воздушное пространство Беларуси вошли три многоцелевых истребителя Су-30СМ ВКС РФ, которые совершили посадку на аэродроме «Барановичи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что последние перелеты российских истребителей между РФ и Беларусью фиксировали еще в конце марта, когда самолеты покидали белорусскую территорию. Оставшиеся на аэродромах «Барановичи» и «Лида» самолеты использовали для тренировки новых пилотов ВКС РФ.

Известно, что в октябре текущего года должна быть поставка второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь, но прибывшие истребители имеют регистрационными номерами RF-81772, RF-81760 и RF-81758 и находятся на вооружении ВКС РФ, а не с завода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».