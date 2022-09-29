В Беларуси изменились правила аттестации в колледжах 1 29.09.2022, 14:49

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Как будут оценивать знания учащихся.

Министерство образования разработало и уже утвердило новые правила аттестации учащихся колледжей. Информация об этом появилась 29 сентября на Национальном правовом интернет-портале.

С помощью десятибалльной системы по-прежнему будут оценивать знания учащихся колледжей. Положительными оценками будут считаться от 3 до 10 баллов (ранее – от 4 до 10 баллов), а также записи «зачтено», «освобожден» и «не изучал». Неудовлетворительные отметки – 1 и 2 балла, а также записи «не зачтено» и «не аттестован».

Знания учащихся будут оценивать во время текущей, промежуточной и итоговой аттестации, а также во время учебной и производственной практики, за которые будет выставляться отметка. Более подробно о них:

Текущая аттестация проходит в течение семестра в форме опроса, практического занятия, лабораторных, контрольных, курсовых и творческих работ.

Промежуточная аттестация представляет собой обязательную контрольную работу либо дифференцированный зачет, либо экзамен.

Итоговая аттестация проводится в формате госэкзамена по специальности и защиты диплома.

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