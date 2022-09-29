Мощное наступление ВСУ: что изменилось за неделю 4 29.09.2022, 14:54

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Фото: AP

Вместе с окружением россиян в Лимане украинская армия начала освобождать Луганскую область.

Опубликована интерактивная карта контрнаступления ВСУ за последнюю неделю. Успешные действия ВСУ не остановились в Харьковской области, а перешли и в Луганскую.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечено, что текущая ситуация может отличаться от изображенной на карте.

В частности, украинские военные продолжают успешные наступательные операции к востоку от реки Оскол и окружают группировку россиян в Лимане на Донбассе.

Также украинская армия начала освобождать Луганскую область.

Кроме того, силы обороны сковывают врага и на Херсонском направлении, держа под огневым контролем переправы через Днепр.

Между тем, новомобилизованные россияне уже начали попадать в плен украинских бойцов, поскольку российское командование бросило на фронт «подкрепление» даже не подготовив его.

Напомним, сегодня Институт изучения войны опубликовал достаточно интересную сводку. Согласно которой ВСУ уже близки к тому, чтобы оцепить российские войска в Лимане на Донбассе.

Стоит отметить, что это будет означать существенное поражение врага, поскольку грозит позициями армии РФ вдоль западной границы Луганской области и на участке Северодонецк-Лисичанск.

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