ЕС отреагировал на визит Лукашенко в самопровозглашенную Абхазию

ЕС отреагировал на визит Лукашенко в самопровозглашенную Абхазию12
- 29.09.2022, 15:01
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Брюссель заявил о нарушении территориальной целостности Грузии.
ЕС решительно осуждает визит Лукашенко в непризнанную Абхазию и считает это нарушением международного права. Такое заявление сделал во время брифинга в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
— Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права, — сказал Стано.
28 сентября 2022 Лукашенко приехал в Абхазию и встретился с главой самопровозглашенной республики Асланом Бжанией.
Отметим, что сепаратистов из Абхазии, которые объявили квазигосударство на территории Грузии, признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.