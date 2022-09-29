ЕС отреагировал на визит Лукашенко в самопровозглашенную Абхазию 12 29.09.2022, 15:01

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Брюссель заявил о нарушении территориальной целостности Грузии.

ЕС решительно осуждает визит Лукашенко в непризнанную Абхазию и считает это нарушением международного права. Такое заявление сделал во время брифинга в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

— Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права, — сказал Стано.

28 сентября 2022 Лукашенко приехал в Абхазию и встретился с главой самопровозглашенной республики Асланом Бжанией.

Отметим, что сепаратистов из Абхазии, которые объявили квазигосударство на территории Грузии, признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.

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