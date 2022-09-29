Зачем Россия взорвала «Северный поток»: эксперты назвали причины 5 29.09.2022, 15:15

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Кремлю был нужен форс-мажор.

Взрывы на газопроводе «Северный поток» позволяют России списать прекращение поставок газа на форс-мажор. В Москве не хотят платить неустойку по контрактам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Взрывы на «Северных потоках». Кто за этим стоит».

Авария на газопроводах сейчас на руку России, и именно она ее организовала, считает директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев. «России был нужен форс-мажор, чтобы оправдать невыполнение контрактов по поставкам газа «Газпромом», вот она его и создала», - заявил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Россия, добиваясь отмены санкций из-за войны с Украиной, под разными предлогами сокращает поставки газа в страны Европы как через «Северный поток -1», так и через Украину, что впоследствии грозит Москве арбитражными разбирательствами из-за невыполнения контрактов.

Директор консалтинговой компании «Нефтегазстройинформатика» Леонид Униговский считает, что ни о каких природных причинах аварии на газопроводах говорить оснований нет. «Однозначно причиной были сознательные действия. Абсолютно понятно, что это был преднамеренный акт саботажа», - заявил Униговский в комментарии РБК-Украина.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Издание The Times сообщило, что Россия могла подорвать «Северные потоки» подводным дроном.

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