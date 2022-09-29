В Новополоцке скорая помощь, ехавшая на вызов, попала в серьезную аварию 29.09.2022, 15:23

Врача бригады госпитализировали.

В центре Новополоцка 29 сентября машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, а потом врезалась еще в два автомобиля. Врача бригады отвезли в больницу, сообщает ГАИ Витебской области.

Авария произошла утром 29 сентября на перекрестке улиц Калинина и Молодежная. По предварительной информации, машина медслужбы ехала на вызов с включенной сиреной и мигалками и столкнулась с автомобилем Lada, которым управлял 44-летний новополочанин.

От удара скорую помощь отбросило в сторону, и она врезалась в стоявшие на светофоре автомобили Volvo и Fiat. В результате аварии все машины получили повреждения, а врача бригады скорой отвезли в больницу.

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