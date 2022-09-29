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Гиркин внезапно «набросился» на Симоньян

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  • 29.09.2022, 15:39
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Гиркин внезапно «набросился» на Симоньян
ИГОРЬ СТРЕЛКОВ (ГИРКИН)

Ему пришелся не по душе опус пропагандистки.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян выступила неожиданным заявлением, которое удивило даже террориста Игоря Гиркина, пишет «Главред».

В своем обращении одна из рупоров Кремля призвала россиян завязывать с враньем.

«Врать надо заканчивать! Заканчивать врать надо: на всех уровнях, везде! Везде вообще в нашей стране: в банках, в министерствах, военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях! Надо прекращать врать! Вранье — оно кого-то может отмазать, кому-то — продлить cрок службы, как гаджету какому-нибудь, но вранье всегда ведет к неправильным решениям», — сказала Симоньян.

Обращение пропагандистки с иронией прокомментировал российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

«Судя по мрачному выражению лица, Маргоша пыталась убедить саму себя… Но если у нее получится, то что же будет делать тогда? Жить на накопления? Она же больше ничего, кроме как врать, не умеет… Если только ее будет содержать (российский пропагандист, Антон Красовский - ред) Красовский», - написал Гиркин в Telegram.

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