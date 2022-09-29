В Беларуси на аукцион выставили военную технику 6 29.09.2022, 16:03

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Любой желающий может купить даже вертолет.

На торгах, куда воинские части и другие подразделения выставляют свое имущество, порой можно найти интересную и полезную технику.

В Беларуси на аукцион снова выставили различную военную технику, купить ее может любой желающий, сообщается на сайте предприятия «Белспецконтракт».

Лоты ближайшего аукциона, который состоится 13 октября, представлены специальными автомобилями ГАЗ-66-05, ГАЗ-66-15 и ЗиЛ-131Н, а также грузовиком Урал-4320. Технику можно заранее осмотреть в воинских частях, находящихся в Осиповичах и Березе.

За «газик» 1984 года с пробегом всего 1807 км просят 5200 белорусских рублей, за более новую «шишигу» 1989 года с пробегом в 3381 км – 5300 рублей. С ЗиЛом воинская часть готова расстаться за 7700 рублей, а Урал, одометр которого показывает 101 124 км пробега, стоит 14000 рублей.

Также на 13 октября назначены повторные торги с продажей четырех спецавтомобилей ЗиЛ-131 по 7700 рублей, все военные грузовики находятся в Осиповичах.

Кроме того, на аукцион, который пройдет 27 октября, выставлены четыре гусеничных вездехода МТ-ЛБУ 1983, 1986, 1988 и 1989 годов выпуска. Все бронетранспортеры демилитаризованные, то есть назначение техники переведено из военного в гражданское.

Вездеход с самым большим пробегом – 9220 км – продают за 80 тысяч белорусских рублей (32 000 долларов), остальные – за 84 тысячи рублей каждый. Воинская часть в Минске, занимающаяся обслуживанием автотехники, выставила на торги гусеничное шасси.

Также на аукционе планируют продать Урал-375 за 9 тысяч рублей, перекачивающую станцию горючего ПСГ-160 за 13 тысяч рублей и три автомобиля ГАЗ-66-14 за 4 тысячи рублей каждый.

Участвовать в торгах могут как физлица, так и индивидуальные предприниматели и юрлица, оплатившие задаток за трое суток до старта аукциона.

Вертолеты еще не продали

На сайте «Белспецконтракт» все еще есть предложение о продаже вертолета Ми-26, объявление было размещено еще в начале 2022 года. Напомним, «мишка» имеет налет в 1437 часов, год выпуска – 1991, а степень износа составляет 79%. Винтокрылая машина находится во владении войск ВВС и ПВО Беларуси, в данный момент базируется на аэродроме в Мачулищах. Ее стоимость – 7 млн 162 тысячи 726 белорусских рублей.

Также с 2016 года не могут найти себе нового хозяина три вертолета Ми-2. Они находятся на базе Витебского аэроклуба в деревне Песчанка. Год выпуска вертолетов – 1983. Работоспособности «мишек» под вопросом. Одну из машин продают за 54880 рублей, вторую – за 53350 рублей, третью – за 53330 рублей.

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