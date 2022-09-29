Боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев получил повестку, но не явился в военкомат 26 29.09.2022, 16:10

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Николай Валуев

При этом он поддержал идею о мобилизации в России.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев получил повестку и должен был явиться в военкомат. При этом документ депутату Государственной думы вручили еще 15 сентября, что парламентарий проигнорировал, сообщает «Обозреватель».

Сам Валуев в интервью пропагандистскому изданию «Известия» заявил, что намерен посетить военкомат. Однако готов сделать это лишь после завершения работы российского парламента.

«Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат», – сказал Валуев.

Он добавил, что «частичная мобилизация – это очень важное решение для страны». По его словам, в Украину якобы прибыло огромное количество иностранных наемников, при этом речь идет о десятках тысяч человек. «В этих условиях российской армии и военным республик Донбасса необходима поддержка», – добавил бывший боксер.

Ранее в Государственной думе заявили, что спортсмены подлежат мобилизации, так как они проходили через спортроты и имеют воинские звания. Министерство спорта Российской Федерации разрабатывает систему брони от мобилизации для профессиональных спортсменов, что вызвало гнев у болельщиков.

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