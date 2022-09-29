Какая погода ожидает Беларусь в начале октября 29.09.2022, 16:47

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Синоптики предупредили о неустойчивой погоде.

С 30 по 5 октября в Беларуси ожидается неустойчивая, с дождями, погода. Об этом рассказали БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики констатировали, что сентябрь был не очень щедр на тепло и солнце. Последние дни месяца, а также начало октября не станут исключением.

30 сентября, в пятницу ночью и утром преимущественно по восточной половине страны, а днем в юго-западных районах пройдут дожди. Ночью и утром будет сгущаться туман, а температура воздуха составит от +2-7 градусов ночью, днем же будет +13-19.

1 октября, в субботу в Беларусь будет смещаться атмосферный фронт из Западных Карпат. Он принесет на большую часть Беларуси дожди различной интенсивности. Ночью в отдельных районах могут быть ливни. Утром может образовываться слабый туман. Температура воздуха ночью может колебаться от +5 градусов по северу до +13 по юго-востоку. Днем ожидается +9-16, а на юго-востоке до +18 градусов.

2 октября, в воскресенье на большей части Беларуси пройдут дожди. Ночью температура опустится до +5-12 градусов, днем будет +9-15.

3 октября в понедельник также ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +5-11 градусов. Днем воздух прогреется до +8-15.

Кратковременные дожди на большей части страны пройдут также во вторник 4 октября и в среду 5 октября. Температура воздуха ночью составит +3-9 градусов, днем - +7-14.