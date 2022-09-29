На «Гродно Азот» ремонтируют убежище и защитные сооружения 1 29.09.2022, 17:10

Также возобновлены работы на защитном объекте в детском лагере «Купалинка».

В убежище завода «Химволокно» устраняют выявленные недостатки. Также завершают ремонт подведомственных защитных сооружений. Об этом рассказал в докладе начальник службы безопасности Юрий Громыко, пишет корпоративное издание предприятия «Гродненский химик».

Согласно МЧС, защитное сооружение — это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.

С чем связывают ремонт, в издании не уточнили.

Также после оздоровительного сезона возобновили работы на защитном объекте в детском лагере «Купалинка».

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