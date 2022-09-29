Американка победила россиянина на выборах, от которых зависело будущее интернета 1 29.09.2022, 17:22

Дорин Богдан-Мартин

Фото:digitalfreedomfestival.com

Стало известно, кто возглавил Международный союз электросвязи ООН.

29 сентября в Бухаресте прошло голосование за кандидатов на пост генерального секретаря Международного союза электросвязи ООН.

За американку Дорин Богдан-Мартин отдали 139 голосов, а за россиянина Рашида Исмаилова ー 25 голосов, пишет «Новое время».

Богдан-Мартин стала главой МСЭ на следующие четыре года, и под ее руководством будут устанавливать новые «глобальные стандарты для телекоммуникаций и технической инфраструктуры».

«Мир сталкивается со значительными вызовами — эскалацией конфликтов, климатическим кризисом, продовольственной безопасностью, гендерным неравенством и 2,7 миллиардами людей, у которых нет доступа к интернету. У МСЭ есть возможность изменить это», — заявила новая глава Союза после оглашения ее победы.

В рамках этой организации западные демократии продвигают более открытые стандарты интернета, а авторитарные государства, включая РФ, Китай, Саудовскую Аравию и Иран, наоборот, двигаются в сторону цензурирования и подавления инакомыслия в сети.

Предыдущим главой МСЭ с 2014 года был гражданин КНР Хоулинь Чжао. Богдан-Мартин также стала первой женщиной-генсеком Союза за 157 лет его истории.

В первую очередь американка планирует ускорить решение проблем с подключением к интернету в странах с самым низким уровнем доступа к сети среди населения. По состоянию на сегодня, только 40% африканцев могут свободоно пользоваться интернетом. В Европе подключением обеспечены около 89% населения.

Проигравший кандидат от РФ Рашид Исмаилов был заместителем российского министра связи и директором местного офиса Nokia. Сейчас он занимает должность президента телекоммуникационного оператора ВымпелКом.

Исмаилов был одним из создателей систем фильтрации трафика в РФ, которые помогали устанавливать государственную цензуру в сети в рамках закона о «суверенном интернете». Последние несколько лет Кремль разрабатывает централизованную систему управления интернет-трафиком в стране.

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