Белорусские военные закупают дрова для полевых мероприятий 29.09.2022, 17:25

Они пройдут в областях, граничащих с Украиной.

«Борисовское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» разместило объявление о закупке дров колотых. Цель — «обеспечение проведения мероприятий в полевых условиях в Гомельской области, Брестской области и разных районах Республики Беларусь», сообщает ex-press.by.

Пиломатериалы для обогрева собираются использовать с конца октября по конец декабря текущего года. Общая ориентировочная сумма закупки составляет 162 900 рублей, объем — 900 кубических метров топливной древесины.

В среднем кубический метр дров весит от 550 до 650 кг. Если взять усредненное значение, то вес закупаемых дров составит 540 тонн. При расходе на отопление одной воинской палатки, варьируемом в значениях от 1 до 5 кг древесины в час, получается, что дров хватит на 108-540 тыс. часов или 4500-22500 суток.

Так как закупаемой древесиной будут обогреваться два месяца (60 суток), путем нехитрых вычислений можно предположить, что количество дров рассчитано на 75-375 военных палаток.

В больших военных палатках, на обогрев которых пойдет максимум древесины, может уместиться от 10 до 36 человек. То есть, около 750-2700 человек смогут поучаствовать в «мероприятиях в полевых условиях в Гомельской области, Брестской области и разных районах» накануне Нового года в лесах Беларуси.

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