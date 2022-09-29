Министр обороны Грузии о поездке Лукашенко в Абхазию: У нас будет жесточайшее реагирование 15 29.09.2022, 17:33

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Джуаншер Бурчуладзе

Последствия визита будут очень серьезными.

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе отреагировал на поездку Лукашенко в самопровозглашенную Абхазию, пишет newsgeorgia.ge:

— Я бы не советовал лидеру ни одной страны допускать такую ошибку, исправление которой потом обойдется его стране дорого или же исправить эту ошибку было бы невозможным.

Хочу надеяться, что этого не произойдет. У нас будет жесточайшее реагирование в связи с визитом и, тем более, если это будет радикальный шаг со стороны какого-либо государства.

28 сентября 2022 Лукашенко приехал в Абхазию и встретился с главой самопровозглашенной республикиАсланом Бжанией.

Отметим, что сепаратистов из Абхазии, которые объявили квазигосударство на территории Грузии, признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.

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