CNN: В районе «Северных потоков» были замечены «чужие» корабли и подлодка 12 29.09.2022, 17:44

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Проводится проверка на их возможное участие в диверсии.

В понедельник и вторник в районе утечки газа из трубопроводов «Северный поток – 1/2» были замечены корабли обеспечения ВМФ РФ.

В ночь на понедельник в Балтийском море в экономической зоне Дании и Швеции было обнаружено три утечки газа из трубопроводов «Северный поток - 1/2». Сегодня СМИ сообщили и о четвертой утечке. Запад во всем винит РФ, а Кремль, в свою очередь, свалил вину на США.

Сегодня, 29 сентября, журналисты CNN со ссылкой на два источника из западных разведок сообщили, что в понедельник и вторник в районе утечки газа были корабли ВМФ РФ.

Достоверно неизвестно, принимали ли эти корабли участие в диверсии, однако западные спецслужбы обязательно займутся расследованием.

Источник также сообщает, что на прошлой неделе в районе ЧП была замечена российская субмарина.

В США еще нет объяснений того, что же произошло в Балтийском море в ночь на понедельник и каким образом в трубопроводах образовалось четыре пробоины.

В Дании заявили, российские корабли часто находятся в районе ЧП, однако это еще не говорит о том, что они являются диверсантами.

При этом разведка утверждает, что только Россия была заинтересована в том, чтобы с трубопроводами что-то произошло, тем более что западные санкции уже поставили крест на «Северном потоке - 2».

В Пентагоне заверили, что они не имеют никакого отношения к утечке газа из трубопровода. Представители Швеции и Дании заявляют, что они расследование еще не завершили и поэтому не могут пока дать ответы на все интересующие СМИ вопросы.

Один из датских чиновников сообщил, что на расследование уйдет минимум две недели. Одновременно с этим обе страны уверены, что ЧП произошло не из-за природной стихии, а в дело вмешалась «рука человека».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ЧП обвинила Белый дом и Байдена. С ее слов, именно он в феврале 2022 года лично обещал «прекратить» существование такого проекта, как «Северный поток - 2».

При этом Захарова забыла добавить, что диверсия в Балтийском море совершена против «Северного потока - 1». Из четыре утечек три приходятся именно на трубу, которая поставляла российский газ в ЕС.

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