Украинские военные продвигаются возле Лимана 29.09.2022, 18:22

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Актуальная карта боев.

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на Донбассе. ВСУ удалось продвинуться возле Лимана (Донецкая область).

Об этом сообщает Deepstatemap.

Так, по данным портала, во время контрнаступления украинским военным удалось освободить населенный пункт Среднее и Шандриголово в почти 15 километрах от Лимана.

Следует отметить, что после взятия этих населенных пунктов ВСУ существенно приблизилось к оккупированному Дробышеву.

В других направлениях фронта существенных изменений не было зафиксировано.

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