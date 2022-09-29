В Горках пенсионер выстрелил в себя из стреляющей ручки, как у шпиона 29.09.2022, 18:39

1,056

Мужчина попал в больницу.

В Горках 66-летний мужчина попал в больницу с огнестрельной травмой, медики вызвали милицию. Подробности сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Выяснилось, что пенсионер в одном из сараев у себя во дворе нашел патроны и металлическую «авторучку». Он знал, что патроны и стреляющая ручка когда-то принадлежали его умершему отцу. Через пару дней мужчина выпил алкоголя, и ему захотелось пострелять. В «шпионскую» ручку он вставил патрон и попробовал выстрелить, но устройство не сработало. Тогда мужчина развернул ручку стволом к себе и стал разбираться, почему она не работает, в этот момент произошел выстрел. Устройство пострадавший белорус тут же выбросил и вызвал бригаду скорой помощи

- Мужчина получил проникающее слепое ранение живота, травму квалифицировали, как тяжкое телесное повреждение, - прокомментировали в пресс-службе.

Позже следователи во время обыска нашли два фрагмента металлической трубки, гильзу и два патрона. Была проведена судебная баллистическая экспертиза, самодельную стреляющую ручку признали гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для производства отдельных выстрелов, а два обнаруженных заводских патрона - боеприпасами.

- В отношении мужчины Горецким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело, - добавили в Госкомитете судебных экспертиз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».