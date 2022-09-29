«Я только за»18
- 29.09.2022, 19:20
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Матери оккупантов радуются мобилизации в России.
Матери оккупантов радуются, что в России объявили мобилизацию, а соотечественников отправят на войну против Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В очередном перехваченном разговоре российский солдат, который сейчас находится в Украине, обсуждает с матерью мобилизацию.
«До 55 (лет - ред.) все, кто военнослужащий, военнообязанный, кто даже был на войне — отказались, уволились — все туда. Правильно-правильно, пусть едут», - сказала мать оккупанта.
Ее сын подтверждает большие потери российской армии и констатирует, что «народа нет». Женщина в свою очередь заявила, что поддерживает действия российского диктатора Владимира Путина.
«Я вот лично только «за», что Путин объявил мобилизацию. Сейчас, во-первых, Луганск и Донецк — в пятницу будут выборы, хотят присоединить к России», - отметила она.
При этом ее сын не проявляет особого энтузиазма. Он жалуется, что завтра для него может и не наступить.