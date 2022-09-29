В Беларуси появится новая торговая сеть «Да дому» 3 29.09.2022, 19:57

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Что там будут продавать.

Стало известно, что в Беларуси появится новая белорусская торговая сеть, пишет телеграм-канал Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Так, глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина сообщила, что в Беларуси планируют открыть новую торговую сеть. Встречаясь с представителями МАРТ председатель концерна презентовала ее концепцию. В частности сообщается, что новую торговую сеть назовут «Да дому», и продавать в ее магазинах будут только белорусские товары.

- Будет реализовываться исключительно отечественная продукция: товары для дома, льняной текстиль, декор, посуда, - перечислила Лугина.

Также, обсуждая с директорами руководителями крупнейших торговых центров Минска продвижение товаров белорусского легпрома, замглавы МАРТ Нина Емельянова заметила, что в каждом торговом центре должны быть представлены белорусские производители.

- Отечественные производители должны выступать якорными арендаторами, притягивать жителей нашей страны и туристов, способствовать продвижению белорусских товаров,- заявила она.

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