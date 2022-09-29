Под Осиповичами отрабатывают удары на РСЗО «Смерч» 29.09.2022, 20:21

РСЗО «Смерч» может вести огонь на расстояние до 90 км.

На полигоне «Осиповичский» проходит тактическое учение с первым реактивным артиллерийским дивизионом 336-й реактивной артиллерийской бригады, сообщает пресс-служба Минобороны.

Экипажи РСЗО «Смерч» отрабатывают задачи по заряжанию орудий, выходу на стартовые позиции и нанесению ударов по условному противнику. После учебных пусков военнослужащие сворачивают машины и убывают с позиций, информируют в ведомстве.

РСЗО «Смерч» в зависимости от модицификации может вести огонь на расстояние до 90 км. Масса снаряда составляет 800-815 килограммов. Он может нести кассетные, осколочно-фугасные, термобарические боевые части. Одна установка имеет направляющие для 12 ракет.

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