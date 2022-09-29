Российские пограничники запретили пересекать границу с Грузией пешком 2 29.09.2022, 20:29

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Теперь границу можно пересечь только на транспорте.

Россия закрыла пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией для пешеходов. Теперь границу можно пересечь только на транспорте.

Ранее власти Северной Осетии разрешили пеший переход из-за «крайне напряженной ситуации» — в пробке скопилось порядка 5000 автомобилей, и люди сутками ждали своей очереди практически без еды и воды. Некоторые даже продавали машины за бесценок, рассказывали очевидцы.

Baza сообщила, что теперь через границу не пропускают не только пешком, но и на велосипедах и самокатах. Однако в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии это опровергли, пишет РБК.

Накануне ФСБ накрыла банду полицейских и таксистов, которые брали деньги за выезд из России через «Верхний Ларс». Очевидцы утверждали, что жаждущие нажиться требовали за путь до КПП без очереди по 25 тысяч с машины. В итоге оперативники задержали около десятка человек, пять из которых обвинили в получении взятки в 5-10 тысяч рублей.

По данным «Интерфакса» на утро 29 сентября, в очереди на «Верхний Ларс» стоят 320 фур и около 3000 легковых автомобилей.

27 сентября на границе с Грузией развернули мобильный пункт военкомата. Еще раньше ФСБ пригнала туда бронетранспортер с военными на случай попытки прорыва границы.

28 сентября власти Северной Осетии, где находится «Верхний Ларс», запретили въезд автомобилей из других регионов России в рамках «режима повышенной готовности». Ограничения не касаются только граждан Грузии, жителей Северной и Южной Осетии, а также тех, кто едет в санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы на территории республики при наличии необходимых документов.

В свою очередь Министерство внутренних дел Грузии пообещало не закрывать границу с Россией, заявив, что не видит причин для подобных мер. По данным ведомства, с 17 по 26 сентября в страну въехало 78 тысяч граждан РФ.

Огромные очереди из россиян на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией и Монголией образовались после того, как президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию 21 сентября. Люди бегут из страны, опасаясь отправки на войну с Украиной. Только по официальным данным за неделю Россию покинули порядка 200 тысяч человек.

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