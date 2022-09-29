Дату основания Слуцка изменили 1 29.09.2022, 20:36

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Город постарел на 111 лет.

Сегодня на заседании районного совета депутатов рассмотрели вопрос даты основания Слуцка. Было принято решение об установлении новой даты основания города — 1005 год, сообщает «Слуцкий край».

Ранее годом основания считался 1116 год. Согласно летописям, в тот год город был сожжен.

Таким образом, Слуцк вошел в пятерку старейших городов Беларуси, разделив пятое место с Волковыском.

Напомним, ранее председатель Слуцкого райисполкома Владимир Гога рассказал районной газете «Слуцкий край», почему датой основания Слуцка нужно считать 1005 год, а не 1116-й.

Районный вертикальщик сказал следующее:

«Нам известно, что Слуцк впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1116 году. Но археологические раскопки, не раз проводившиеся в нашем городе, свидетельствуют о более раннем его возникновении, уже в X—XI веках.

Мы решили обратиться к другим источникам. В Институте истории Национальной академии наук Беларуси подтвердили более раннее упоминание Слуцка: в Уставной грамоте об образовании киевским князем Владимиром епископии в Турове 6513 года (1005/1006 годов). Уставная грамота сохранилась в составе «Печерского патерика». Ее оригинал хранится в Российской государственной библиотеке в Москве в сборе Троице-Сергиевой лавры.

Наличие археологического материала X-XI веков, обнаруженного при раскопках Слуцка, и упоминание данного населенного пункта как города или погоста в уставной грамоте 1005 года об образовании Туровской епархии позволяют сделать вывод о том, что 1005 год — дата первого упоминания Слуцка в письменных источниках. Таким образом, летоисчисление Слуцка необходимо вести начиная с 1005 года».

Вообще идея перенести более чем на столетие дату основания Слуцка не нова. Еще в 1990-е годы краевед Григорий Родченко предлагал пересмотреть возраст Слуцка и считать таковым не 1116 год, а 1005-й. Он также базировался на вышеупомянутой уставной грамоте. Предложение краеведа разделяли и некоторые общественные деятели. Но академическая наука тогда не поддержала их энтузиазма.

Дело в том, что у ученых в отношении источников куда более критический взгляд, чем у краеведов и районных вертикальщиков. Письменных источников по древней истории наших земель сохранилось мало, поэтому они очень основательно исследуются со всех возможных сторон. Ученым может быть важно не только то, что написано, но и как, и на чем написано. А главное — когда написано, что может определяться по косвенным свидетельствам.

Грамоту, упомянутую слуцким вертикальщиком, еще в 1960-е годы исследовал известный московский ученый Ярослав Щапов, который на основании весьма обстоятельного анализа сделал следующий вывод:

«Очевидно, ряд положений грамоты, относящихся к основанию Туровской епископии, в том числе имя первого епископа и даже год ее основания, мог быть внесен в нее на основании местной письменной традиции, но сама эта грамота не относится к ХІ веку. Следует согласиться с А. С. Грушевским, что «определение границ Туровской епископии в этой статье означает косвенное указание на время составления статьи: в нынешнем своем виде она возникла только в литовский период». В грамоте среди источников обеспечения епископии на первое место поставлены «села» и «винограды», а десятины «от жита» на последнее, что отличает этот памятник от устава Владимира и соответствует, очевидно, условиям XIV века».

С тех пор ученые не нашли никаких новых данных, которые позволили бы поставить этот вывод Щапова — а в его квалификации сомневаться не приходится — под сомнение. Но историки-любители, а следом за ними и начальники, предлагают не слушать ученых и просто понимать то, что написано в источнике, буквально. Ученые, естественно, против такого подхода, чтобы ради регионального патриотизма ни во что не ставить науку.

Наличие в городе археологических пластов древнее официальной даты его основания, аргументом за ее перенос в данном случае не является. Ведь Слуцк здесь никак не уникален, то же можно сказать фактически о любом городе в мире, за официальную дату основания которого принята дата упоминания в историческом источнике. Принятие именно такой даты за условную дату основания — общепринятая практика, позволяющая избегать ненужной путаницы. То же, что на самом деле город старше, чем формально считается, всегда держится в голове и имеется в виду.

Впрочем, на этот раз глава Слуцкого района апеллирует к авторитету Института истории НАНБ, что якобы он подтвердил новую дату. Интересно, однако, в какой форме это происходило? Возможно, что сотрудники академического института просто подтвердили, что вообще такой источник физически есть и в нем указана эта дата. Но это не равнозначно тому, что они официально поддержали целесообразность изменения даты основания города.

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