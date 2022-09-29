Генштаб ВСУ: РФ не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну против Украины 1 29.09.2022, 20:51

Также в Генштабе ВСУ рассказали об активности россиян на аэродромах в Беларуси.

На волынском, житомирском и киевском направлениях не обнаружено признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов, в то же время РФ не оставляет попыток втянуть Беларусь «для воплощения своих захватнических планов».

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«На военном аэродроме Лунинец… в 50 км от госграницы с Украиной продолжаются мероприятия по развитию аэродрома. Проводится ремонт здания и сооружений, казармы для военнослужащих, общежития для личного состава, складских помещений. Это, вероятно, говорит о намерениях долгосрочного использования его инфраструктуры, в том числе подразделениями ВС страны-агрессора», – сказал Громов.

Кроме того, инженерные работы также продолжаются на территории аэродрома Зябровка в 25 км от госграницы Украины, добавил он.

«Продолжают прибывать зенитно-ракетные дивизионы С-400 и ряд радиолокационных станций, – отметил Громов. – В районе Осиповичей… в 180 км от границы с Украиной отмечены элементы ракетного дивизиона «Искандер».

По данным украинской разведки, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, они должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

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