Украинские воины уничтожили три танка и 60 бойцов армии РФ 2 29.09.2022, 21:01

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Видеофакт.

В Харьковской области украинские защитники уничтожили около 60 российских военных, вражеские танк и бронеавтомобиль, обнаруженные аэроразведкой Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщили в фейсбук-странице Государственной пограничной службы Украины.

«На днях на Харьковщине аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила сосредоточение оккупантов и их техники. Координаты бойцы передали побратимам из артиллерии, и те открыли огонь. В результате слаженной работы уничтожен танк, бронированный автомобиль «Тигр», два грузовика, а также около 60 оккупантов.

Как отмечается, еще один танк по наводке пограничников ликвидировал противотанковый расчет ВСУ. Третий вражеский танк пограничники уничтожили самостоятельно. Они сбросили на него кумулятивный боеприпас из дрона.

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