Украинские воины уничтожили три танка и 60 бойцов армии РФ

Украинские воины уничтожили три танка и 60 бойцов армии РФ2
- 29.09.2022, 21:01
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Видеофакт.
В Харьковской области украинские защитники уничтожили около 60 российских военных, вражеские танк и бронеавтомобиль, обнаруженные аэроразведкой Государственной пограничной службы Украины.
Об этом сообщили в фейсбук-странице Государственной пограничной службы Украины.
«На днях на Харьковщине аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила сосредоточение оккупантов и их техники. Координаты бойцы передали побратимам из артиллерии, и те открыли огонь. В результате слаженной работы уничтожен танк, бронированный автомобиль «Тигр», два грузовика, а также около 60 оккупантов.
Как отмечается, еще один танк по наводке пограничников ликвидировал противотанковый расчет ВСУ. Третий вражеский танк пограничники уничтожили самостоятельно. Они сбросили на него кумулятивный боеприпас из дрона.