Министерство образования Беларуси утвердило новые правила оценки знаний в колледжах 29.09.2022, 21:10

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Три балла? Зачет!

Учиться в колледжах теперь станет проще. Министерство образования утвердило «Правила аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания программ среднего специального образования». Документ был официально опубликован 29 сентября и с 30-го вступает в силу. В нем предусмотрен ряд ощутимых изменений в оценке знаний учащихся колледжей.

Прежние правила были введены в 2011 году и их основные положения были закреплены в Кодексе об образовании. Что изменилось?

Тройки достаточно

Раньше положительные отметки начинались от «четверки». Теперь же 3 балла считаются удовлетворительной отметкой, с которой экзамены и контрольные зачитываются как сданные. Неудовлетворительные — только единица и двойка. Отметка «ноль», которая могла выставляться при отсутствии результатов учебной деятельности, теперь исключена.

Формы аттестации

Изменяется понятие текущей аттестации (теперь это только оценки по ходу семестра) и вводится понятие «промежуточная аттестация» (баллы по итогам семестров и учебных дисциплин, модулей).

Теперь текущая аттестация проводится в форме опроса, практических, лабораторных, контрольных, курсовых, творческих работ.

Зачет (а точнее, только дифференцированный зачет — с оценками) и экзамен «переехали» в промежуточную аттестацию. Также она может проводиться в форме обязательной контрольной работы. Все они оцениваются положительно начиная с 3 баллов, а 1 и 2 в зачетку не ставятся.

Экзамены

К экзамену по предмету допускают учащихся с отметками за семестры, курсовые и модули не ниже тройки. Как и раньше, те, у кого по предмету за семестр или модуль «девятка» или «десятка», могут по инициативе преподавателя получить «автомат» за экзамен.

Интересное изменение обнаружилось в правилах сдачи экзамена. Если студент или курсант не ответил по билету, ему разрешается взять другой билет. Но отметка за экзамен после этого будет снижена лишь на один балл (раньше снижалась на два).

Оценка практики

Прописан порядок аттестации при прохождении учебной и производственной практики. По завершении практики те, кто претендует на квалификацию рабочего либо служащего, должны сдать квалификационный экзамен. Он включает квалификационную пробную работу (может выполняться по месту практики) и теоретического экзамена по учебным дисциплинам специальности (в устной или письменной форме, по билетам). Для проведения этого экзамена создается квалификационная комиссия. По итогам экзамена присваивается искомая квалификация (для этого достаточно отметки в 3 балла).

Либо госы, либо дипломные

Итоговая аттестация теперь проводится только в одной из форм: либо сдача государственного экзамена, либо защита дипломного проекта (работы). Ранее учебные заведения могли устанавливать и обе эти формы вместе.

Госэкзамен по специальности оценивается одной отметкой, которая является средним арифметическим отметок за его отдельные этапы. Правила сдачи стали более жесткими. Раньше, получив за один этап неудовлетворительный балл (ниже 4), можно было сдавать следующие этапы. Теперь, если получишь отметку ниже 3, то к следующим этапам не допустят.

Правила оформления дипломных

Теперь «добить объем» дипломных работ и проектов махинацией с форматированием документа не получится. В правилах прописано четко: объем текстовой части работы должен быть в пределах 40−50 страниц шрифтом Times New Roman 14-м кеглем с междустрочным интервалом 18 пт.

Есть новшество и в оценке работ. Если учащийся получил на защите диплома отметку ниже 3 баллов, комиссия может разрешить ему защититься еще раз либо назначить новую тему дипломной работы.

По итогам всех испытаний комиссия присваивает учащимся квалификацию, на которую они учились, и выдает диплом о среднем специальном образовании, если их итоговая аттестация оценена не ниже 3 баллов. А имея 75% девяток и десяток, а остальные оценки не ниже семерки, можно, как и раньше, получить диплом с отличием.

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