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Зеленский обратился к коренным народам России

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  • 29.09.2022, 21:13
  • 3,906
Зеленский обратился к коренным народам России
Владимир Зеленский

Президент Украины призвал их бороться против мобилизации.

В Украине обратились к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России с призывом бороться против мобилизации в РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении.

«Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас «грузом 200», - заявил президент Украины.

Зеленский призвал коренные народы РФ бороться, чтобы не погибнуть в войне против Украины.

«Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации. Боритесь! Поборете», - добавил президент Украины.

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