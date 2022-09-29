Зеленский обратился к коренным народам России

Зеленский обратился к коренным народам России4
- 29.09.2022, 21:13
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Президент Украины призвал их бороться против мобилизации.
В Украине обратились к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России с призывом бороться против мобилизации в РФ.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении.
«Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас «грузом 200», - заявил президент Украины.
Зеленский призвал коренные народы РФ бороться, чтобы не погибнуть в войне против Украины.
«Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации. Боритесь! Поборете», - добавил президент Украины.