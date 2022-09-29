Жене пастора церкви «Новый завет» присудили 2 года «химии» 29.09.2022, 21:20

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Лидия Гормаш

Она была задержана 5 июля 2022 года.

Лидии Гормаш, служительнице и супруге одного из пасторов евангельской церкви «Новый завет» присудили 2 года «химии», сообщает «Хрысціянская візія».

Судебное заседание по ее делу состоялось сегодня. С учетом отбытого срока в СИЗО ей остается 1,5 года «химии».

Она была задержана 5 июля 2022 года вместе со своим мужем пастором Филиппом Ивановым. Филиппа после задержания выпустили, а Лидия была взята под стражу по уголовному делу за события 2020 года и содержалась в минском СИЗО-1 на улице Володарского.

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