Ученые воссоздали облик женщины, которая жила 31 тысячу лет назад 1 29.09.2022, 21:37

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Изначально исследователи предположили, что череп принадлежит мужчине.

Ученым удалось воссоздать облик женщины, которая жила 31 тысячу лет назад на территории современной Европы. Как сообщает Live science, изначально исследователи идентифицировали останки женщины как мужские, но в ходе нового исследования ученые выявили ошибку.

Череп женщины были найден еще в 1881 году в пещере, расположенной в деревне Младеч в Чехии. Тогда исследователи оценили возраст останков в 31 тысячу лет, а также посчитали, что они принадлежат мужчине.

Но в ходе нового исследования ученые определили, что череп принадлежит 17-летней девушке, которая жила в период ориньякской культуры (часть верхнего палеолита, от 43 до 26 тысяч лет назад). Определить, что череп является женским, ученые смогли, сравнив его с другими подобными находками, сделанными в том же регионе.

В ходе исследования ученые использовали данные раскопок, проведенных в ХІХ веке, криминалистические реконструкции лица, выполненные в 1930 году, а также компьютерную томографию, которая позволила им выполнить реконструкцию черепа. Для того, чтобы полностью воссоздать челюсть женщины, исследователи воспользовались данными 200 КТ-современных людей.

После того, как череп был полностью восстановлен с помощью цифровых методов, ученые «нанесли» на него мягкие ткани.

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