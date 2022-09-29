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ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25

  • 29.09.2022, 21:51
ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25

Штурмовики были сбиты в небе над Николаевской областью.

Украинские военные в четверг, 29 сентября, сбили два российских штурмовика в Николаевской области, информирует пресс-служба Командования Воздушных сил Украины в Facebook.

«Около 17.00 часов, в Баштанском районе Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование «Юг» сбиты два российских штурмовика Су-25», - говорится в сообщении.

Накануне силы ПВО уничтожили четыре ракеты Х-59. Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбили также три БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

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