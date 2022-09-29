ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25
- 29.09.2022, 21:51
Штурмовики были сбиты в небе над Николаевской областью.
Украинские военные в четверг, 29 сентября, сбили два российских штурмовика в Николаевской области, информирует пресс-служба Командования Воздушных сил Украины в Facebook.
«Около 17.00 часов, в Баштанском районе Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование «Юг» сбиты два российских штурмовика Су-25», - говорится в сообщении.
Накануне силы ПВО уничтожили четыре ракеты Х-59. Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбили также три БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».