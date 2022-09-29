Работа «Турецкого потока» может быть нарушена 29.09.2022, 22:16

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СМИ узнали детали.

Функционирование трубопровода «Турецкий поток» оказалось под угрозой после того, как Центральное управление импорта и экспорта Нидерландов с 17 сентября отозвало лицензию у нидерландской дочки «Газпрома».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Издание отмечает, что в его распоряжение попало письмо директора South Stream Transport B.V. (нидерландская дочка «Газпрома») Олега Аксютина, в котором он приказывает всем руководителям структурных подразделений приостановить выполнение всех договоров, связанных с техническим обслуживанием «Турецкого потока», из-за отзыва лицензии. При этом транспортировка газа по трубопроводу должна быть продолжена.

По информации источников «Радио Свобода», труба залегает в районе Черного моря, где достаточно тяжелая сейсмическая обстановка и за целостностью газопровода необходимо постоянно следить.

«Для этого есть специальные суда, оснащенные подводным оборудованием, чтобы следить, не сместилась ли труба, если сместилась, насколько это критично и что необходимо сделать. Сейчас вся эта работа полностью приостановлена. Полностью отрезан сегмент по аварийному ремонту газопровода», - рассказывают в издании.

Таким образом, если произойдет обрыв трубы, то никто не сможет осуществить ее ремонт.

При этом отмечается, что руководство дочки «Газпрома» скрывает ситуацию с лицензией и намерено не останавливать работу газопровода.

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