Москва и Минск подписали соглашение о транзите грузов через РФ 29.09.2022, 23:11

Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции.

В Москве 29 сентября подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию Российской Федерации. Подписи под документом поставили главы министерств транспорта Беларуси и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Беларуси.

Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру.

«Уверен, что подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области развития перевозок грузов, в том числе минеральных удобрений, через транспортные коридоры, проходящие по территориям наших государств, придаст новый импульс национальным экономикам. Документ позволит белорусской стороне сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить наше транспортное сотрудничество», — заявил глава российского ведомства Виталий Савельев.

«Со своей стороны хочу отметить конструктивное взаимодействие с министерством транспорта России. Напомню, что мы плотно занимались соглашением по нефтепродуктам, и я очень рад, что в настоящее время оно работает и дает результаты. Сегодня мы пришли к более широкому соглашению по достаточно неплохой номенклатуре грузов, которую и дальше будем развивать, выстраивать новые логистические цепочки», — прокомментировал глава Минтранса Беларуси Алексей Авраменко.

В Минтрансе Беларуси уверены, что реализация подписанного соглашения «позволит обеспечить гарантированный доступ хозяйствующих субъектов Республики Беларусь к транспортным услугам российских поставщиков для организации надежных и стабильных экспортных поставок».

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