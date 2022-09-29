Польша наложила санкции на «Газпром экспорт» и заморозила депозит компании 29.09.2022, 23:38

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Варшава уверена, что эти деньги пошли бы на войну.

Российский экспортер газа ООО «Газпром экспорт», дочерняя компания «Газпрома», включен в санкционный список Польши. Такое решение приняло польское Министерство внутренних дел 29 сентября, весь список опубликован на его сайте.

Наложение санкций предусматривает заморозку всех активов компании, запрет на прямое или косвенное предоставление ей каких-либо ресурсов, запрет на обход этих ограничений.

Как поясняют польские власти, «Газпром экспорт» на 100% принадлежит «Газпрому» и выступает в роли посредника при его торговле с иностранными партнерами. Сам «Газпром» попал под польские санкции еще в апреле, а также обложен санкциями США. Первый вице-президент «Газпром экспорта» Михаил Середа тоже находится под американскими санкциями. В 2021 году компания получила выручку в 22,3 млрд российских рублей и, подчеркивает МВД Польши, является для российских властей существенным источником доходов, которые идут на войну в Украине.

Была и другая, более конкретная причина внесения компании в санкционный список именно сейчас. Она изложена в решении министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского. К активам «Газпром экспорта» в Польше относятся акции компании EuroPol Gaz, которой принадлежит польский участок газопровода «Ямал-Европа». Эта компания была в мае включена в санкционный список уже Россией. И 31 мая «Газпром экспорт» направил польскому оператору Gaz-System, заявление о разрыве договора прокачки газа. Его действие должно прекратиться с 1 октября.

При этом в качестве гарантии договора «Газпром экспорт» разместил в Польше денежный депозит, который после разрыва договора должен ему вернуться. По мнению польских властей, в таком случае эти деньги пошли бы на финансирование российской агрессии в Украине. Как отмечает польское издание Biznes alert, речь идет о миллионах. Поэтому с участием Агентства внутренней безопасности было принято решение о своевременном, до 1 октября, наложении санкций на «Газпром экспорт».

Всего в санкционном списке Польши сейчас 15 российских физических лиц (олигархи и чиновники) и 36 компаний — в основном российских, а также связанных с ними фирм и предприятий на польской территории. Также в списке белорусский дистрибьютор топлива «Beloil Polska» — до введения санкций она принадлежала в равных долях РУП ПО «Белоруснефть» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания», с марта последняя стала владельцем 100% акций. «Beloil Polska» была внесена в список за репрессии в «Белоруснефти» против работников.

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