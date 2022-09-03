Полесье столкнулось с экологической катастрофой 3.09.2022, 0:46

Неправильная сельскохозяйственная деятельность приводит к разрушению почвы на Полесье.

Так выглядят сейчас поля возле деревни Застружье Ивановского района Брестской области, пишет телеграм-канал «Штодзень». Фотографии взяты со страницы физика Светланы Волчек. Вместе с мужем Михаилом они живут в деревне Застружье около четырех лет, и все это время наблюдают за катастрофическими экологическими изменениями — полесские поля превращаются в пустыни, а песчаные бури становятся нормой.

Чтобы улучшить экологическую ситуацию, семья сажает деревья вокруг дома, а также в окрестностях деревни.

«Таких мегаполей, как сейчас на Полесье, не должно быть. Ветер разгоняется на них и поднимает пыль, сдувает плодородный слой почвы. Нужно, чтобы поля были меньше. И нужно разделять их кустами и деревьями — деревья не дают ветру разгоняться. То же и с любым другим открытым пространством. Поэтому мы и сажаем повсюду деревья — в будущем они смогут защитить нас и жителей деревни от пыли,» — объясняет Светлана.

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