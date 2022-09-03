В Британии закончилось голосование за нового премьера 3.09.2022, 2:05

Результат станет известен 5 сентября.

В Консервативной партии Великобритании в пятницу, 2 сентября, закончилось голосование за нового лидера политсилы и премьер-министра, который станет преемником Бориса Джонсона. Об этом сообщает BBC (перевод — nv.ua).

Результаты голосования станут известны в понедельник, 5 сентября, а на следующий день победитель выборов будет официально назначен королевой. После этого новый глава правительства начнет назначать министров. The Guardian отмечает, что нынешний премьер-министр Борис Джонсон, вероятно, выступит с прощальной речью утром во вторник.

BBC со ссылкой на опросы среди консерваторов пишет, что министр иностранных дел Лиз Трасс является «явным фаворитом» и пользуется большей поддержкой среди членов партии по всему Соединенному Королевству, в то время как ее соперника, бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, больше поддерживали депутаты-консерваторы.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он остается на должности до избрания нового лидера политсилы.

В обращении к украинцам Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

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