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На родине Алеся Адамовича повредили граффити с изображением писателя

  • 3.09.2022, 3:55
На родине Алеся Адамовича повредили граффити с изображением писателя

Но местные жители все поправили.

Инцидент произошел накануне 95-летия Алеся Адамовича, которое официально отмечается 3 сентября. Портрет Алеся Адамовича изображен на остановке общественного транспорта в поселке Глуша. Неизвестные повредили на нем лицо писателя, но общественность сразу же среагировала, пишет nashaniva.com.

K восстановлению поврежденного объекта подключились волонтеры районной детской школы искусств. Тщательно и аккуратно они восстановили изображение писателя на стенах остановочного павильона.

Арт-объект с изображением Алеся Адамовича и цитатой из его повести «Vixi» появился в Глуше по инициативе бобруйского общество «Прыпынак Адамовіча» в 2018 году. Цитата из произведения «Vixi» была выбрана не случайно, так как в этом произведении автор подчеркивал свою любовь к родным глушанским местам.

Воплотил замысел активистов художник Александр Благий. «Прыпынак Адамовіча» стоит на улице, которую в середине 1990-годов не позволили назвать именем литератора. В 2019 году в Глуше открыли бюст Адамовича. На той же улице, что и остановка с портретом писателя.

Власти собирались открыть в Глуше музей Алеся Адамовича. О нем стали говорить чиновники в 2016 году. Начали было собирать деньги на благотворительный счет. 5 тысяч долларов на музей пожертвовала нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, считающая Адамовича своим учителем.

Теперь о намерении открыть музей не слышно. Здание же старой аптеки, в котором его собирались разместить, продолжает разрушаться. Были предложения создать музей в поселковом доме культуры. 3 сентября в нем развернут литературно-музыкальную экспозицию «Праўда жыцця Алеся Адамовіча» к 95-летию знаменитого земляка.

Алесь Адамович похоронен на глушанском кладбище. Оно в трех километрах от поселка. На могиле лежит большой валун с выгравированным крестом Евфросинии Полоцкой. Рядом с писателем похоронен его брат Евгений, неподалеку могила их матери Анны.

Анна Адамович работала в аптеке. В документальном романе «Вайна пад стрэхамі» Алесь Адамович в работе деревенской аптеки передал атмосферу жизни поселковцев под нацистской оккупацией.

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