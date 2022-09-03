Подоляк: Российские страшилки о «холодной зиме» являются пшиком 3.09.2022, 4:54

Газовые хранилища Европы уже почти полностью заполнены, несмотря на газовый шантаж со стороны России.

На это обратил внимание советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет «Гордон».

- Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. Еще раз оказалось, что российские страшилки о «холодной зиме» являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. Все же идет по плану, да? Наверное, план такой: свободная Украина и энергонезависимый Евросоюз, – написал он 2 сентября в соцсетях.

Напомним, 30 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейский союз заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленные цели.

В правительстве Польши еще 4 августа заявляли, что страна на 100% заполнила свои подземные газохранилища.

«На сегодняшний день у нас заполнены даже более чем на 100% газохранилища. Нам ничего не угрожает, если мы говорим о топливе. У нас диверсифицированная газовая инфраструктура. Также у нас полностью диверсифицирована структура поставок газа», – говорила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

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