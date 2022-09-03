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Подоляк: Российские страшилки о «холодной зиме» являются пшиком

  • 3.09.2022, 4:54
Подоляк: Российские страшилки о «холодной зиме» являются пшиком

Газовые хранилища Европы уже почти полностью заполнены, несмотря на газовый шантаж со стороны России.

На это обратил внимание советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет «Гордон».

- Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. Еще раз оказалось, что российские страшилки о «холодной зиме» являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. Все же идет по плану, да? Наверное, план такой: свободная Украина и энергонезависимый Евросоюз, – написал он 2 сентября в соцсетях.

Напомним, 30 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейский союз заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленные цели.

В правительстве Польши еще 4 августа заявляли, что страна на 100% заполнила свои подземные газохранилища.

«На сегодняшний день у нас заполнены даже более чем на 100% газохранилища. Нам ничего не угрожает, если мы говорим о топливе. У нас диверсифицированная газовая инфраструктура. Также у нас полностью диверсифицирована структура поставок газа», – говорила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

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