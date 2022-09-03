ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам на Херсонском направлении
- 3.09.2022, 8:07
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Уничтожен командный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады и захвачены танки врага.
ВСУ уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники. Кроме того, защитники Украины захватили в плен трех российских военных, два танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом.
Как сообщает в Facebook Оперативное командование Юг, в течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по позициям ВСУ. В ответ украинская авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.
ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады и понтонную переправу возле Казацкого.
Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.
«Взяты в плен три представителя российских оккупационных войск, захвачены два танка Т-62, боевая машина десанта, БТР-82, а также много коллективного и стрелкового оружия с боекомплектом», - рассказали украинские военные.
Потери россиян на юге за сутки составили:
14 танков Т-72 и Т-62;
гаубица «Мста-Б»;
авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;
2 реактивные системы залпового огня «Ураган»;
3 пушки-гаубицы 152-го калибра;
мобильный миномет 120 калибра;
2 беспилотных разведчика;
35 единиц автобронетехники.