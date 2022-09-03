Путин кусает себе локти 3.09.2022, 8:12

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Именно с Украины начнется четвертая глобальная волна демократизации.

Война с Украиной для РФ не стала ни победной, ни быстрой. Происходящее стало поражением не только для диктатора Владимира Путина, но и для идеи авторитаризма в целом.

Такое мнение в интервью Александру Шелесту высказал российский политтехнолог Аббас Галлямов.

«Путин растерян. Ему нечего сказать. Он, очевидно, сделал ставку на силу… Показать ее он не может. Силы российской армии исчерпаны. Теперь все зависит от действий, а не слов. А с действием проблемы», - заявил эксперт.

Он считает, что четвертая глобальная волна демократизации мира может быть запущена именно Украиной. Киев показал, что демократии могут быть сильнее, чем диктатуры.

«Именно с Украины начнется четвертая большая волна демократизации. Авторитаризм будет дискредитирован там, где он всегда считал себя сильнее: на поле боя. Сейчас выясняется, что демократия может оказаться сильнее… Сейчас вдруг на поле боя выясняется, что ни путинские чудо-богатыри, ни «кадыровцы» не в состоянии ничего сделать против ВСУ - армии демократического государства. Это мощный, нокаутирующий удар для авторитаризма в целом. Все автократы должны ненавидеть Путина. Он продемонстрировал, что «король голый», - рассказал Галлямов.

По его мнению, Путин сегодня очень сильно жалеет, что вообще полез к Украине. «Путин, думаю, себе сейчас локти кусает: «Господи, какой я идиот. Не полез бы в Украину - все бы думали, что у меня сильная армия». До смерти можно было ходить и играть мускулами. Сам полез. Нашел себе приключения и все миру продемонстрировал собственную немощь. Это колоссальный удар по идее авторитаризма в целом», - констатировал российский политтехнолог.

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