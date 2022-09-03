Российская делегация во главе с Лавровым не может посетить Генассамблею ООН 9 3.09.2022, 8:29

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Названа причина.

Россия до сих пор не получила от США визы для въезда делегации из около полусотни человек на ежегодную встречу мировых лидеров в ООН, которая состоится в сентябре.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что США не выдают 56 виз, чтобы разрешить министру иностранных дел Сергею Лаврову и его делегации приехать в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Небензи, адресованное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Василий Небензя сетует, что в последние несколько месяцев Вашингтон «постоянно отказывает в выдаче въездных виз» ряду российских граждан, делегатов на другие мероприятия ООН.

Представитель Госдепа заявил агентству, что США серьезно относятся к своим обязательствам как страны пребывания ООН, добавив, что визовые записи конфиденциальны, поэтому США не могут комментировать частные случаи.

«Каждый год мы обрабатываем сотни виз для делегатов Российской Федерации на мероприятиях ООН», — сказал представитель Госдепа.

Он также отметил, что заявки должны подаваться как можно раньше, чтобы обеспечить своевременную обработку. По его словам, это особенно важно из-за необоснованных действий РФ против посольства США в России, в том числе из-за принудительного увольнения дипломатов в Москве.

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