закрыть
3 сентября 2022, суббота, 10:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польшу прибыл американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие

8
  • 3.09.2022, 8:34
  • 4,888
В Польшу прибыл американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие

Польско-американское сотрудничество становится более тесным.

В пятницу, 2 сентября, в Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие.

Об этом в своем Twitter написал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, опубликовав соответствующее фото.

«Польско-американское сотрудничество становится более тесным. Сегодня в Польшу прибыл бомбардировщик B-52. Наша оперативная совместимость и возможности защищать восточный фланг НАТО растут», — отметил глава польского оборонного ведомства.

В издании «Польское радио» отметили, что восьмимоторный Boeing B-52 Stratofortress — дальний стратегический бомбардировочный, способный нести несколько десятков тонн различных видов обычных грузов, бомб, ракет и ядерное оружие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик
Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников