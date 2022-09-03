В Польшу прибыл американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие 8 3.09.2022, 8:34

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Польско-американское сотрудничество становится более тесным.

В пятницу, 2 сентября, в Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие.

Об этом в своем Twitter написал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, опубликовав соответствующее фото.

Współpraca polsko-amerykańska jest coraz ściślejsza. Do Polski przybył dziś bombowiec B-52. Rośnie nasza interoperacyjność i zdolności do obrony wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/HoHB2b807U — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 2, 2022

«Польско-американское сотрудничество становится более тесным. Сегодня в Польшу прибыл бомбардировщик B-52. Наша оперативная совместимость и возможности защищать восточный фланг НАТО растут», — отметил глава польского оборонного ведомства.

В издании «Польское радио» отметили, что восьмимоторный Boeing B-52 Stratofortress — дальний стратегический бомбардировочный, способный нести несколько десятков тонн различных видов обычных грузов, бомб, ракет и ядерное оружие.

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