Между Шойгу и Золотовым вспыхнула война за статус нового путинского фаворита

Между Шойгу и Золотовым вспыхнула война за статус нового путинского фаворита2
- 3.09.2022, 8:41
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Борьба в Кремле набирает обороты.
Украинская Центр противодействия дезинформации предполагает, что между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Росгвардии Виктором Золотовым вспыхнула настоящая война за статус нового путинского фаворита.
Такой вывод ЦПИ сделал из последних сообщений в СМИ. В частности, в российских медиа появилось сообщение о докладе Золотова о «спецоперации» и едва ли не ключевой роли Росгвардии в ее проведении.
Такое изменение действующих лиц очень показательно, поскольку до этого «генералом победы» в путинской войне был исключительно Шойгу. «Идет война за роль «руководителя войны» со всеми дивидендами, предоставляющими такой статус»,- отмечают в ЦПИ.
Новым витком конфликта станет смена высшего руководящего состава, непосредственно руководящего войсками РФ на поле боя.
«И смена не станет неожиданностью, ведь о некомпетентности Шойгу, даже не имеющего соответствующего военного образования, уже можно слагать легенды. Чего только стоит фото с перевернутой картой, которую так внимательно он изучает», — добавили в Центре противодействия дезинформации.