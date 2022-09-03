Между Шойгу и Золотовым вспыхнула война за статус нового путинского фаворита 2 3.09.2022, 8:41

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Борьба в Кремле набирает обороты.

Украинская Центр противодействия дезинформации предполагает, что между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Росгвардии Виктором Золотовым вспыхнула настоящая война за статус нового путинского фаворита.

Такой вывод ЦПИ сделал из последних сообщений в СМИ. В частности, в российских медиа появилось сообщение о докладе Золотова о «спецоперации» и едва ли не ключевой роли Росгвардии в ее проведении.

Такое изменение действующих лиц очень показательно, поскольку до этого «генералом победы» в путинской войне был исключительно Шойгу. «Идет война за роль «руководителя войны» со всеми дивидендами, предоставляющими такой статус»,- отмечают в ЦПИ.

Новым витком конфликта станет смена высшего руководящего состава, непосредственно руководящего войсками РФ на поле боя.

«И смена не станет неожиданностью, ведь о некомпетентности Шойгу, даже не имеющего соответствующего военного образования, уже можно слагать легенды. Чего только стоит фото с перевернутой картой, которую так внимательно он изучает», — добавили в Центре противодействия дезинформации.

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